Queda de energia deixou Santa Teresa às escuras na noite desta sexta-feira (13) - Rede Social

Queda de energia deixou Santa Teresa às escuras na noite desta sexta-feira (13)Rede Social

Publicado 14/02/2026 11:36

Rio - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos ao serem baleados na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, na noite desta sexta-feira (13). O caso ocorreu durante uma queda de energia na região.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM realizavam patrulhamento no bairro quando ouviram tiros nas proximidades. Ao chegarem no local, os policias encontraram dois feridos, que foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Na unidade, a equipe médica informou que um terceiro homem, também envolvido na ocorrência e socorrido anteriormente, não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, uma testemunha revelou ter ouvido ao menos cinco disparos na localidade.

NÃO subam em Santa Teresa agora!

Sem luz, deram 5 tiros, assalto na rua. pic.twitter.com/oZBAPYYHk1 — Jaqueline Gomes de Jesus (@JaquelineJsus) February 14, 2026

Segundo relatos de populares a PM, os criminosos fugiram em uma motocicleta, no sentido do Morro dos Prazeres. Os agentes realizadas buscas na região, porém, até o momento, os suspeitos não foram localizados. Segundo relatos de populares a PM, os criminosos fugiram em uma motocicleta, no sentido do Morro dos Prazeres. Os agentes realizadas buscas na região, porém, até o momento, os suspeitos não foram localizados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Joaquim Benvindo de Sousa Neto. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.



Procurada, a Light explicou que foi acionada para ocorrência de falta de energia na região, mas não citou o motivo da interrupção do serviço. Equipes da concessionária estiveram no local e o fornecimento já foi normalizado.



Bloco da Carmelita interrompeu desfile mais cedo

A região de Santa Teresa estava lotada na tarde de sexta-feira (13) devido ao Bloco das Carmelitas, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, responsável por abrir o Carnaval de rua da cidade.

A organização decidiu interromper o desfile devido ao excesso de ambulantes não autorizados e ao aumento de foliões nas ruas estreitas do bairro. O público, que compareceu em grande quantidade, não conseguiu caminhar, provocando um congestionamento humano.