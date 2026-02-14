Para viabilizar plano, PM criou mais um turno de 12 horas - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 14/02/2026 15:16

Rio - O Governo do Rio reforçou a segurança na Cinelândia, no Centro da cidade, para evitar roubos e furtos, principalmente no momento de dispersão dos desfiles de blocos carnavalescos, desde sexta-feira (13).

Segundo o Poder Executivo, a readequação do planejamento de segurança conta com o reforço do efetivo, reposicionamento de câmeras em vias urbanas e emprego de 15 equipes de policiais motociclistas da Força de Aplicação Tática (FAT).

Para viabilizar o plano, a Polícia Militar decidiu criar mais um turno de 12 horas para o policiamento em viaturas e a pé.

"O planejamento de segurança é dinâmico. Precisa ser analisado a cada dia e sofrer as mudanças necessárias. Nossas equipes técnicas analisam imagens e colhem informações diariamente", afirma o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Durante o carnaval, o Centro será palco para o desfile de 36 blocos, reunindo um total de público estimado em 1,5 milhão de foliões. Desses 36 blocos, 19 recebem atenção especial, porque cada um deles reúne mais de 5 mil pessoas.