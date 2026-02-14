Para viabilizar plano, PM criou mais um turno de 12 horas Divulgação / Governo do Rio
Cinelândia ganha reforço no policiamento
Readequação do planejamento tem como objetivo evitar a prática de roubos e furtos, especialmente na dispersão dos blocos
Segurança na Sapucaí é reforçada para os desfiles após registros de assaltos
Esquema de segurança terá agentes bilíngues e monitoramento por câmeras
Ciclista é baleado em tentativa de assalto em São Gonçalo
Caso foi registrado na 75ª DP (Rio Ouro)
Motorista sofre mal súbito e morre na Ponte Rio-Niterói
Vítima parou o carro ao passar mal e recebeu socorro da concessionária, mas não resistiu
Cinelândia ganha reforço no policiamento
Readequação do planejamento tem como objetivo evitar a prática de roubos e furtos, especialmente na dispersão dos blocos
Apresentador Wagner Montes Filho faz desabafo após ter carro atingido por pedra, no Centro
Comunicador afirmou que pessoas em situação de rua estariam atacando quem passa pela região
Vídeo: Policiais civis disfarçados prendem casal em bloco, em Santa Teresa
Fantasiados e misturados entre os foliões, os agentes flagaram o momento do furto de um celular
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.