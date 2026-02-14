Vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Publicado 14/02/2026 17:34

Rio - Um ciclista de 60 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (14), em São Gonçalo. O caso aconteceu na Avenida Francisco Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba.



Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu quando criminosos armados abordaram o homem na via. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Após o ocorrido, agentes realizaram buscas no bairro e encontraram dois homens que teriam participado do crime. A dupla foi levada para a 75ª DP (Rio Ouro), onde o caso foi investigado.