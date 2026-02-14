Equipes da Comlurb presentes na primeira noite de desfiles no Sambódromo Reprodução / Redes sociais
Comlurb recolhe mais de 27 toneladas de lixo na região do Sambódromo
Apresentador Wagner Montes Filho faz desabafo após ter carro atingido por pedra, no Centro
Comunicador afirmou que pessoas em situação de rua estariam atacando quem passa pela região
Vídeo: Policiais civis disfarçados prendem casal em bloco, em Santa Teresa
Fantasiados e misturados entre os foliões, os agentes flagaram o momento do furto de um celular
Mulher é encontrada morta dentro de casa, em São Gonçalo
Caso ocorreu no bairro Laranjal
Homem morre baleado e outros dois ficam feridos em Santa Teresa
Segundo moradores, o caso ocorreu durante uma queda de energia na região na noite desta sexta-feira (13)
Quatro homens são presos com drogas e pistola falsa perto do Sambódromo
Abordagem ocorreu no Viaduto 31 de Março
