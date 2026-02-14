Equipes da Comlurb presentes na primeira noite de desfiles no Sambódromo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/02/2026 11:34 | Atualizado 14/02/2026 14:00

Rio – Cerca de 27, 1 toneladas de lixo foram recolhidas por equipes da Comlurb na noite desta sexta-feira (13), após os desfiles das escolas da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. Mais da metade foi retirada na área interna do Sambódromo. Outras 4,3 toneladas estavam na parte externa e do entorno da Passarela do Samba.



O efetivo de limpeza de Carnaval conta com 873 garis por dia de desfiles, 40 pela Cinelândia, 80 na Avenida Chile, no Centro, e 280 pelos bailes populares da Zona Norte.

A megaoperação da companhia é realizada antes, durante e após a passagem dos blocos e das escolas, em todos os pontos da festa, nas vias principais e nas ruas de acesso e adjacentes, com os serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres e remoção de resíduos.