Equipes da Comlurb presentes na primeira noite de desfiles no Sambódromo Reprodução / Redes sociais

O Dia
Rio – Cerca de 27, 1 toneladas de lixo foram recolhidas por equipes da Comlurb na noite desta sexta-feira (13), após os desfiles das escolas da Série Ouro na Marquês de Sapucaí. Mais da metade foi retirada na área interna do Sambódromo. Outras 4,3 toneladas estavam na parte externa e do entorno da Passarela do Samba.
Já os blocos de rua que saíram nesta sexta-feira (13) geraram 14,5 t de resíduos. Ainda segundo a companhia, o Bloco das Carmelitas, tradicional cortejo que passou por Santa Teresa, foi o que mais registrou resíduos, com 2,9 toneladas de lixo.
fotogaleria
Agentes da Comlurb recolheram 27,1 toneladas de lixo do Sambódromo nesta sexta-feira (13) - Reprodução / Redes sociais
Equipes da Comlurb presentes na primeira noite de desfiles no Sambódromo - Reprodução / Redes sociais
O efetivo de limpeza de Carnaval conta com 873 garis por dia de desfiles, 40 pela Cinelândia, 80 na Avenida Chile, no Centro, e 280 pelos bailes populares da Zona Norte.
A megaoperação da companhia é realizada antes, durante e após a passagem dos blocos e das escolas, em todos os pontos da festa, nas vias principais e nas ruas de acesso e adjacentes, com os serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres e remoção de resíduos.