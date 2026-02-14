Material apreendido pela RecomDivulgação / PMERJ

Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam quatro homens na madrugada deste sábado (14), no Viaduto 31 de Março, próximo ao Sambódromo, no Centro.
Segundo a PM, os agentes patrulhavam a região quando avistaram o grupo agindo de maneira suspeita. Durante a abordagem, os militares encontraram uma mochila, uma pistola falsa e maconha.
O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).