Material apreendido pela Recom - Divulgação / PMERJ

Publicado 14/02/2026 10:38

Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam quatro homens na madrugada deste sábado (14), no Viaduto 31 de Março, próximo ao Sambódromo, no Centro.



Segundo a PM, os agentes patrulhavam a região quando avistaram o grupo agindo de maneira suspeita. Durante a abordagem, os militares encontraram uma mochila, uma pistola falsa e maconha.



O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).