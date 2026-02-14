Droga estava embalada dentro de uma mochila - Divulgação / PMERJ

Publicado 14/02/2026 09:42

Rio – Policiais do 31º BPM (Recreio) apreenderam cerca de 10 kg de maconha na Estrada do Rio Morto, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, na noite desta sexta-feira (13).



De acordo com a corporação, os agentes patrulhavam a região quando identificaram dois homens agindo de forma suspeita em cima de uma moto. Com a aproximação da equipe para fazer a abordagem, eles fugiram e arremessaram uma mochila com nove tabletes da droga.

O material foi apreendido e permanece na 42ª DP (Recreio).