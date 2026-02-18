Submetralhadora é apreendida por policiais do 7º BPM (São Gonçalo)Divulgação / PMERJ
Dois suspeitos ficam baleados em confronto com PM em São Gonçalo
Dupla, que estava com uma submetralhadora, não respeitou ordem de parada e fugiu em direção à comunidade do Laranjal
Críticas em decisão do STF destaca responsabilidade em procedimentos institucionais
Vídeo! Chefe do tráfico é preso durante passeio de barco na Região dos Lagos
Marbem Gomes de Souza Junior é apontado como uma das lideranças criminosas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense
Forte chuva provoca bolsões d'água e transtornos no Rio
Passagem de frente fria pode mudar tempo na cidade
Homem invade UPA e mata cunhado após esfaquear mulher
Rafael Ferreira dos Santos tentava defender Cristina Melo, companheira do agressor
Colisão entre ônibus e carro deixa um morto na Vila da Penha
Motorista do veículo morreu no local e uma mulher ficou ferida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas
Homem é executado a tiros em ponto de mototáxi na Zona Oeste
Everton Luiz Bandeira dos Santos, de 31 anos, foi assassinado em Pedra de Guaratiba
