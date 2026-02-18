Submetralhadora é apreendida por policiais do 7º BPM (São Gonçalo) - Divulgação / PMERJ

Submetralhadora é apreendida por policiais do 7º BPM (São Gonçalo)Divulgação / PMERJ

Publicado 18/02/2026 12:17

Rio – Dois suspeitos ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (18), em confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo), no bairro Laranjal, em São Gonçalo, Região Metropolitana.



De acordo com a corporação, os agentes faziam o patrulhamento nas rodovias da região quando viram um grupo agindo de forma suspeita em um carro. Em seguida, os policiais mandaram que o veículo parasse, mas o condutor não obedeceu, fugiu em direção à comunidade do Laranjal e disparou contra as equipes, o que iniciou uma troca de tiros.



Após a perseguição, a dupla foi encontrada com ferimentos e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Ainda não há detalhes do estado de saúde de ambos.

Com os dois, que não tiveram a identidade divulgada, os militares recolheram uma submetralhadora.



A ocorrência ainda está em andamento.