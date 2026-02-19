Laissa Cristina dos Santos foi encontrada morta dentro de casa - Reprodução / Redes Sociais

Rio - Uma mulher foi encontrada morta, na manhã desta quarta-feira (18), dentro de uma casa no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na Zona Norte.

De acordo com informações preliminares, amigos encontraram o corpo de Laissa Cristina dos Santos, de 31 anos, em estado avançado de decomposição no interior da residência. A vítima teria ficado três dias sem responder mensagens. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

A 39ª DP (Pavuna) investiga o caso. Ao DIA, o delegado Jorge Maranhão, titular da distrital, informou que o principal suspeito é o companheiro de Laissa, que já prestou depoimento.

"Testemunhas falaram que viram ele sair da residência dela após uma discussão. Ele estava com receio de sofrer represálias dos traficantes da Pedreira. Não foi uma apresentação espontânea [para o depoimento]. Encaminhei ele para exame de corpo de delito, pois havia sinais de lesões", explicou.

Segundo Maranhão, a prisão não ocorreu porque ainda falta esclarecer como a morte aconteceu. "O laudo foi inconclusivo. Embora tenhamos localizado um eventual suspeito, não foi possível prendê-lo em flagrante por essa razão. Estamos aguardando o exame complementar. Tem que ter a causa da morte para sabermos se foi violenta, acidental ou natural", completou.

A investigação segue em andamento. Ainda não há informações sobre o enterro de Laissa.