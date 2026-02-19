Equipes da Light estão no local - Érica Martin / Arquivo O Dia

Rio – Após passarem três dias sem energia elétrica desde domingo (15), durante o Carnaval , moradores e comerciantes de um trecho de Copacabana, na Zona Sul, voltaram a enfrentar falta de luz na madrugada de quarta-feira (18) e na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com relatos, a luz oscilou à noite e segue com problema na região. Um dos prédios mais afetados fica na Rua Barata Ribeiro, 194, com cerca de 500 apartamentos e 13 lojas, dependentes de geradores.

Segundo a Light, a nova queda é uma ocorrência pontual. Equipes da concessionária já estão no local, atuando para verificar a situação e realizar os serviços necessários para normalizar o fornecimento de energia.

Nas redes sociais, moradores relataram indignação, dificuldades para dormir e prejuízos causados pelos apagões frequentes: “Caos total. Fiquei 37 horas sem luz, e mais duas madrugadas também”. “Hoje de madrugada, de 1h até as 3h sem luz! Gerador também deu problema! Como dorme? Eu quase passei mal de pressão baixa. Muitos idosos aqui no prédio”, comentou outra pessoa.



Por conta da chegada dos funcionários da Light, a Rua Barata Ribeiro precisou ser parcialmente interditada e o trânsito apresenta retenções, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).

