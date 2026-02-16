Técnicos da Light trabalham nas regiões afetadas da Zona Sul para restabelecer o fornecimento de energiaÉrica Martin / Arquivo Agência O Dia
Procurada, a Light informou que equipes técnicas foram acionadas para atuar em ruas de Copacabana e do Leme, onde houve interrupção no fornecimento. Entre os locais afetados estão as ruas Duvivier, Ronald de Carvalho e Rodolfo Dantas, além de trechos da Rua Barata Ribeiro e da Avenida Prado Júnior. Segundo a empresa, geradores foram posicionados na região para manter o atendimento enquanto os reparos definitivos são realizados.
A concessionária informou ainda que as causas da ocorrência seguem em apuração e não divulgou prazo para a normalização completa do serviço.
O episódio ocorre poucas semanas após um apagão de grandes proporções que deixou moradores dos dois bairros vários dias sem luz. Na ocasião, a Light apontou que o problema foi causado pelo furto de cabos da rede subterrânea, o que levou à instalação de geradores e à mobilização de equipes extras para recompor o sistema elétrico da região.
Até o momento, não há confirmação se o novo apagão tem relação com o ocorrido no mês passado.
