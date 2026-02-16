Técnicos da Light trabalham nas regiões afetadas da Zona Sul para restabelecer o fornecimento de energia - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 12:02 | Atualizado 16/02/2026 12:03

Moradores de Copacabana e do Leme, na Zona Sul do Rio, voltaram a enfrentar problemas com a falta de energia elétrica na noite desta segunda-feira (16). A interrupção no fornecimento começou por volta das 22h e se estendeu pela madrugada em diferentes pontos dos dois bairros, causando transtornos para turistas e residentes na região.