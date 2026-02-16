Polícia apreendeu maçarico, cilindro de gás, marretas, ponteiras, macaco hidráulico e outras ferramentas - Divulgação/ PCERJ

Publicado 16/02/2026 09:09

Rio - Um homem foi preso e diversos equipamentos apreendidos em uma ação policial que impediu o roubo de uma joalheria no Centro do Rio, na noite deste domingo (15).

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) frustraram o crime no momento em que o grupo tentava perfurar a parede de um imóvel vizinho para acessar a loja.

Ainda de acordo com a corporação, o grupo, composto por ao menos quatro criminosos, planejava subtrair joias durante o período do Carnaval. A investigação indicava que a ação ocorreria entre sexta-feira (13/02) e terça-feira (17/02), aproveitando a maior movimentação na cidade.

Diante das informações, as equipes se posicionaram estrategicamente e flagraram os suspeitos após a invasão de um estabelecimento ao lado da joalheria. O objetivo era abrir um acesso pela parede até o interior da loja.

Ao perceberem a presença policial, os criminosos arremessaram um artefato explosivo. Um deles foi capturado no local, e os agentes apreenderam maçarico, cilindro de gás, marretas, ponteiras, macaco hidráulico e outras ferramentas.

As investigações apontam que o preso estava hospedado no Complexo da Penha e que o grupo teria vindo de São Paulo para atuar no Rio de Janeiro, com apoio de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

As diligências seguem para identificar e prender os demais envolvidos e desarticular a organização criminosa.