Polícia apreendeu maçarico, cilindro de gás, marretas, ponteiras, macaco hidráulico e outras ferramentas Divulgação/ PCERJ
Homem é preso após tentativa de roubo a joalheria no Centro
Grupo criminoso teria vindo de São Paulo para atuar no Rio de Janeiro, com apoio de integrantes do Comando Vermelho
Homem morre ao ter parte do corpo queimada em Realengo
Principal suspeita é a companheira dele
Tem mestre na sala de aula e também na Sapucaí
Professor do CEJA e tutor do polo Cederj, organizações da Cecierj, destacam o carnaval como espaço de educação e cultura
Lei Seca registra quase mil infrações nos dois primeiros dias de Carnaval
Mais de 2 mil motoristas foram abordados
Foliões relatam queda de luz do sistema de bilhetagem no primeiro dia do Grupo Especial na Sapucaí
Tumulto e longa espera também estão na lista de reclamações
Casal é agredido durante arrastão no Centro do Rio
Vítimas foram atacadas na Avenida Chile; PMs detiveram três suspeitos
Morre mulher que teve perna amputada após ser atropelada por caminhão em São Gonçalo
Ela chegou a apresentar uma melhora no fim de janeiro, mas não resistiu
