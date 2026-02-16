André Ferreira Lima tinha 44 anos - Acervo pessoal

André Ferreira Lima tinha 44 anosAcervo pessoal

Publicado 16/02/2026 21:25 | Atualizado 16/02/2026 21:36

Rio – Um homem morreu neste domingo (15) depois de ter parte do corpo queimada em Realengo, na Zona Oeste, na madrugada de sábado (14). André Ferreira Lima, de 44 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe do quartel de Guadalupe recebeu chamado para atender André, na Rua da Gazela, e o encaminhou ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Em seguida, o homem foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, onde veio a falecer.

Policiais militares do 14º BPM (Bangu) também estiveram no local. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita do crime é a companheira do homem, que não foi encontrada. As investigações estão com a 33ª DP (Realengo).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de André, que deixa três filhas.