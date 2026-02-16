André Ferreira Lima tinha 44 anosAcervo pessoal
Homem morre ao ter parte do corpo queimada em Realengo
Principal suspeita é a companheira dele
Tem mestre na sala de aula e também na Sapucaí
Professor do CEJA e tutor do polo Cederj, organizações da Cecierj, destacam o carnaval como espaço de educação e cultura
Lei Seca registra quase mil infrações nos dois primeiros dias de Carnaval
Mais de 2 mil motoristas foram abordados
Foliões relatam queda de luz do sistema de bilhetagem no primeiro dia do Grupo Especial na Sapucaí
Tumulto e longa espera também estão na lista de reclamações
Casal é agredido durante arrastão no Centro do Rio
Vítimas foram atacadas na Avenida Chile; PMs detiveram três suspeitos
Morre mulher que teve perna amputada após ser atropelada por caminhão em São Gonçalo
Ela chegou a apresentar uma melhora no fim de janeiro, mas não resistiu
