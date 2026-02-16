Vítima é jogada no chão e precisa ser socorrida por pedestres que passavam no local - Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/02/2026 17:31

Rio - Um casal foi agredido durante um arrastão na Avenida Chile, no Centro do Rio, no último domingo (15). Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento em que um criminoso aplica uma rasteira em uma das vítimas. Ela precisou ser socorrida por pedestres que passavam pelo local e a ajudaram para se levantar.

No mesmo vídeo, é possível ver uma pessoa aparecendo no meio do confronto e atirando para dispersar os agressores. Segundo informações preliminares, o autor dos disparos era um policial, que também ajudou a vítima.

Momento em que atiram contra os assaltantes Reprodução / Redes Socias



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar relatos de roubos na região. No local, a equipe prestou atendimento a uma vítima estrangeira, que indicou a direção e a possível localização de quem cometeu o crime.



Após buscas, três homens acabaram presos. Um celular, carregador, relógio e cinco euros em espécie, foram devolvidos a vítima.



