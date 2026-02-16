PM foi identificado como Clóvis Leoncio Coutinho - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/02/2026 12:17

Rio - Um policial militar de folga morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto em Ramos, na Zona Norte do Rio, neste domingo (15). A vítima foi identificada como Clóvis Leoncio Coutinho.

Segundo a PM, agentes do 22º BPM (Maré) atenderam uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Dois homens em uma motocicleta abordaram o policial, que teria reagido.

Ainda de acordo com a corporação, o militar não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Dois homens, que seriam os assaltantes, também foram feridos e encaminhados por populares ao Hospital Getúlio Vargas (HGV), na Penha.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).