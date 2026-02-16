O esquema de Carnaval da Lei Seca tem abordado motoristas de carros alegóricos no Sambódromo - Divulgação/Segov

Publicado 16/02/2026 18:28

Rio – Equipes da Lei Seca registraram 979 infrações na última sexta-feira (13) e no sábado (14), os dois primeiros dias oficiais de Carnaval no Rio. Ao todo, 2.222 motoristas foram abordados em 20 pontos montados pela cidade.

Do total de infrações assinaladas, 365 – 132 na sexta ,e 233, no sábado – foram por alcoolemia. Ou seja, 37% dos casos que apresentaram alguma irregularidade.

Além das vias, o esquema especial da Lei Seca para o Carnaval também atua no Sambódromo, onde os motoristas de carros alegóricos são submetidos ao teste de alcoolemia, conhecido como “bafômetro”, antes do início dos desfiles.

Nos dois primeiros dias de apresentações, quando escolas da Série Ouro passaram pela avenida, 29 condutores foram submetidos ao teste na sexta, e 24, no sábado. Não houve registro de alcoolemia.