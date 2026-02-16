O esquema de Carnaval da Lei Seca tem abordado motoristas de carros alegóricos no SambódromoDivulgação/Segov
Lei Seca registra quase mil infrações nos dois primeiros dias de Carnaval
Mais de 2 mil motoristas foram abordados
Foliões relatam queda de luz do sistema de bilhetagem no primeiro dia do Grupo Especial na Sapucaí
Tumulto e longa espera também estão na lista de reclamações
Casal é agredido durante arrastão no Centro do Rio
Vítimas foram atacadas na Avenida Chile; PMs detiveram três suspeitos
Morre mulher que teve perna amputada após ser atropelada por caminhão em São Gonçalo
Ela chegou a apresentar uma melhora no fim de janeiro, mas não resistiu
Energia é restabelecida em Copacabana e no Leme após novo apagão
Serviço foi normalizado depois do reparo em um cabo subterrâneo que apresentou defeito e provocou uma sobrecarga no sistema
Corpo de Bombeiros registra mais de 450 resgates nas praias do Estado
Balanço do Carnaval reforça os números da Operação Verão
