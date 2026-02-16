Entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro, os bombeiros contabilizaram 4.871 resgates no mar. - CBMERJ/Divulgação

Desde a última sexta-feira, 13, com o início oficial do Carnaval, período em que há aumento significativo no número de banhistas nas praias, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros já realizaram 43.506 prevenções e 453 resgates em todo o litoral do Estado.

O trabalho de salvamento marítimo apresenta resultados expressivos em 2026. Entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro deste ano, os militares contabilizaram 324.901 prevenções e 4.871 resgates no mar.

Os números reforçam a efetividade das ações intensificadas durante a Operação Verão 2025/2026, iniciada em 19 de dezembro do ano passado. Desde o começo da operação até 15 de fevereiro de 2026, já foram registradas 460.600 prevenções e 6.164 resgates em todo o litoral fluminense.

A corporação mantém presença contínua ao longo de toda a costa do estado, por meio dos Grupamentos Marítimos e unidades com serviço de salvamento, atuando de forma integrada com órgãos estaduais, municipais e federais. O reforço do efetivo, o aprimoramento dos meios operacionais e a intensificação das campanhas educativas consolidam a maior ação de prevenção de afogamentos já realizada na orla fluminense.

