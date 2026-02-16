PM mantém um efetivo de mais de 2.200 agentes durante o período de Carnaval Divulgação / Governo do Rio
Segundo o balanço divulgado pela Polícia Militar neste domingo (15), as ações também resultaram na apreensão de mais de 73 materiais perfurocortantes durante revistas realizadas nos acessos aos blocos e megablocos no Centro da cidade.
Ainda de acordo com a corporação, os agentes recuperaram 48 celulares das mãos de criminosos.
Uma das situações que vêm tumultuando as ruas durante esse período é a atuação de grupos de bate-bolas envolvidos em confronto com rivais. Até o momento, um homem foi preso por envolvimento em confrontos dessa natureza, no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte da capital.
A Polícia Militar mantém um efetivo de mais de 2.200 agentes atuando em todo o território estadual durante o período de Carnaval.
A operação inclui equipes de intervenção rápida e com especialistas em salvamento em altura, para atuar em situações que envolvam arquibancadas, estruturas metálicas e carros alegóricos. O esquema também prevê 11 viaturas posicionadas em locais estratégicos, incluindo ambulâncias, viaturas de resposta rápida, de combate a incêndio e de salvamento.
Em todo o estado, os Bombeiros terão 10 mil militares durante o Carnaval 2026.
