PM mantém um efetivo de mais de 2.200 agentes durante o período de Carnaval - Divulgação / Governo do Rio

Publicado 16/02/2026 10:33

Rio - Mais de 243 pessoas foram presas e 30 adolescentes apreendidos entre sexta-feira (13) e domingo (16) de Carnaval, em diferentes regiões do estado, durante operações voltadas à garantia da segurança de foliões.



Segundo o balanço divulgado pela Polícia Militar neste domingo (15), as ações também resultaram na apreensão de mais de 73 materiais perfurocortantes durante revistas realizadas nos acessos aos blocos e megablocos no Centro da cidade.



Ainda de acordo com a corporação, os agentes recuperaram 48 celulares das mãos de criminosos.



Uma das situações que vêm tumultuando as ruas durante esse período é a atuação de grupos de bate-bolas envolvidos em confronto com rivais. Até o momento, um homem foi preso por envolvimento em confrontos dessa natureza, no bairro de Rocha Miranda, na Zona Norte da capital.



A Polícia Militar mantém um efetivo de mais de 2.200 agentes atuando em todo o território estadual durante o período de Carnaval.

Corpo de Bombeiros

Desde o primeiro dia de desfiles das escolas de samba, a Marquês de Sapucaí também conta com 350 militares do Corpo de Bombeiros. O efetivo está distribuído em quatro pontos estratégicos: Setor 1, concentração, Salvador de Sá e dispersão.



A operação inclui equipes de intervenção rápida e com especialistas em salvamento em altura, para atuar em situações que envolvam arquibancadas, estruturas metálicas e carros alegóricos. O esquema também prevê 11 viaturas posicionadas em locais estratégicos, incluindo ambulâncias, viaturas de resposta rápida, de combate a incêndio e de salvamento.



Em todo o estado, os Bombeiros terão 10 mil militares durante o Carnaval 2026.