Roberta estava internada desde o último dia 27, quando foi atropeladaReprodução/WhatsApp

Publicado 16/02/2026 17:29 | Atualizado 16/02/2026 17:30

Rio – Morreu, neste domingo (15), Roberta da Silva Pinto, de 42 anos, que estava internada desde o dia 27 de janeiro, quando foi atropelada por um caminhão de ré na RJ-104 , na altura do bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A direção do Hospital Estadual Alberto Torres, no mesmo município, para onde ela foi levada, informou que a causa do óbito foi falência múltipla de órgãos.

Roberta precisou ser intubada e teve a perna esquerda amputada logo assim que deu entrada na unidade. No último dia 31, ela chegou a apresentar uma melhora no quadro de saúde , mas acabou não resistindo.

A Polícia Civil informou que o caso está registrado na 74ª DP (Alcântara), mas não deu mais detalhes sobre a investigação.

O corpo de Roberta foi sepultado na manhã desta segunda-feira (16), no Cemitério Capela de São Miguel da Paz, em São Gonçalo.