Policiais disfarçados realizaram abordagem e conduziram os envolvidos à delegacia - Divulgação / PCERJ

Publicado 16/02/2026 13:35

Rio - Tio e sobrinha foram presos em flagrante por tentarem desviar mais de R$ 1 milhão da conta bancária de um correntista que mora na Austrália. Policiais capturaram a dupla, na última sexta-feira (13), em um bar na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 12ª DP (Copacabana) foram acionados por uma gerente de uma agência bancária após desconfiar da autenticidade de uma procuração apresentada pela detida, que pretendia movimentar uma conta-corrente inativa.

Ainda de acordo com a corporação, enquanto o documento era verificado, a criminosa deixou a agência afirmando que iria tomar um café. A partir disso, policiais disfarçados acompanharam discretamente a movimentação e observaram quando ela se encontrou com dois familiares em um bar na Barra da Tijuca.

Durante a vigilância, os agentes ouviram um dos envolvidos perguntar se havia dado certo, recebendo resposta positiva. Diante dos indícios, a equipe realizou a abordagem e todos foram conduzidos à unidade policial.

Um cartório cearense, onde a procuração teria sido emitida, confirmou a falsidade da documentação apresentada.

Em depoimento, a mulher admitiu que sabia da fraude e afirmou ter sido convidada pelo próprio tio para participar do golpe. Ele também confessou que tinha ciência da falsidade do documento e revelou que a ação teria sido idealizada por um terceiro envolvido, residente no Ceará.

As investigações apontaram que o plano consistia em transferir o valor da conta e dividir o montante entre os participantes. Uma terceira pessoa que acompanhava o encontro alegou desconhecer a prática criminosa, versão confirmada pelos demais envolvidos.

A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de estelionato tentado e associação criminosa. As diligências continuam para apurar como a dupla teve acesso aos dados da conta bancária e se há outros envolvidos no esquema.