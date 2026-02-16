Light precisou instalar geradores como medida paliativa durante o apagão prolongado em Copacabana e no LemeÉrica martin/Agência O Dia
Energia é restabelecida em Copacabana e no Leme após novo apagão
Serviço foi normalizado depois do reparo em um cabo subterrâneo que apresentou defeito e provocou uma sobrecarga no sistema
Corpo de Bombeiros registra mais de 450 resgates nas praias do Estado
Balanço do Carnaval reforça os números da Operação Verão
Carga de drogas do Comando Vermelho escondida em caminhão de cerveja é apreendida
Motorista do veículo já havia sendo monitorado pela DRE-CAP
Tio e sobrinha são presos após tentarem desviar R$ 1 milhão de correntista que mora na Austrália
Plano consistia em transferir valor da conta e dividir montante entre os participantes do esquema
Policial militar de folga morre baleado durante tentativa de assalto em Ramos
Os dois suspeitos que abordaram o PM também ficaram feridos e foram levados para o Hospital Getúlio Vargas (HGV)
