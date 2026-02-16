Light precisou instalar geradores como medida paliativa durante o apagão prolongado em Copacabana e no Leme - Érica martin/Agência O Dia

Light precisou instalar geradores como medida paliativa durante o apagão prolongado em Copacabana e no LemeÉrica martin/Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 16:43 | Atualizado 16/02/2026 16:49

Segundo a concessionária, os geradores instalados nos dois bairros continuam posicionados e podem ser acionados novamente em caso de necessidade.

A interrupção no fornecimento começou por volta das 22h e se estendeu pela madrugada em diferentes pontos, causando transtornos para moradores e turistas. Nas redes sociais, houve relatos de dificuldade para dormir por causa do calor, além de prejuízos com alimentos armazenados em geladeiras e freezers. Também foram registradas queixas sobre a falta de informações durante a noite e a dificuldade de contato com a empresa.

Entre os locais afetados estavam as ruas Duvivier, Ronald de Carvalho e Rodolfo Dantas, além de trechos da Rua Barata Ribeiro e da Avenida Prado Júnior.

Esse foi o segundo episódio de falta de luz em poucas semanas. No apagão anterior, que deixou moradores dias sem energia, a Light informou que o problema havia sido causado pelo furto de cabos da rede subterrânea. Ainda não há confirmação de relação entre as duas ocorrências.