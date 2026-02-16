Entorpecentes ficavam escondidos em caminhões de carga de cerveja Divulgação
Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo já vinha sendo monitorado por atuar no transporte de drogas para a facção Comando Vermelho. As investigações apontam que o suspeito já havia realizado entregas anteriores no Estado, utilizando sempre caminhões de carga de cerveja como estratégia para tentar ocultar os entorpecentes.
Ao detectarem o deslocamento do veículo em direção ao território fluminense, os policiais civis acionaram a PRF para realizar a apreensão.
O motorista foi preso em flagrante e a droga foi encaminhada para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.
