Rio - Um caminhão com drogas foi apreendido na manhã desta segunda-feira (16) durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo, que vinha do Paraná com destino ao Rio de Janeiro, foi abordado em Itatiaia, na região do Sul Fluminense.
Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo já vinha sendo monitorado por atuar no transporte de drogas para a facção Comando Vermelho. As investigações apontam que o suspeito já havia realizado entregas anteriores no Estado, utilizando sempre caminhões de carga de cerveja como estratégia para tentar ocultar os entorpecentes.

Ao detectarem o deslocamento do veículo em direção ao território fluminense, os policiais civis acionaram a PRF para realizar a apreensão.

O motorista foi preso em flagrante e a droga foi encaminhada para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio. 