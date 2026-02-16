Centenas de pessoas foram barradas da entrada do Setor 6 do Sambódromo neste domingo (15)Reprodução / Redes sociais

Rio – A primeira noite de desfiles das escolas do Grupo Especial, neste domingo (15), foi marcada por transtornos e frustração para alguns foliões. Nas redes sociais, eles relataram queda de energia nas máquinas de bilhetagem, tumulto e falta de assistência nos setores 1 e 6 do Sambódromo, já com a Acadêmicos de Niterói próxima de se apresentar.

“Faltando minutos para começarem os desfiles e o setor 6 emperrado porque faltou luz. Nenhuma máquina de leitura dos ingressos está funcionando, todo mundo ficou do lado de fora. Uma enxurrada de gente, e não queriam deixar ninguém subir”, comentou um.
Outro também comentou a situação no mesmo setor: “Amigos que estavam há mais de 30 minutos em pé esperando foram barrados. Em vez de checarem os ingressos manualmente, barraram todo mundo. O início dos desfiles estava previsto para 21h45, e nada deles entrarem. Que confusão”.
Procurada pelo DIA para comentar as reclamações, a empresa Rio Carnaval, responsável pela venda de ingressos para a Sapucaí, ainda não se manifestou.
