Centenas de pessoas foram barradas da entrada do Setor 6 do Sambódromo neste domingo (15)Reprodução / Redes sociais
“Faltando minutos para começarem os desfiles e o setor 6 emperrado porque faltou luz. Nenhuma máquina de leitura dos ingressos está funcionando, todo mundo ficou do lado de fora. Uma enxurrada de gente, e não queriam deixar ninguém subir”, comentou um.
Mais uma confusão no acesso ao Setor 6 da Sapucaí. Entrada ficou sem luz e, ao invés de chegar manualmente, @RioCarnaval barrou a entrada de todo mundo— Lucas Rocha (@lucasgsrocha) February 16, 2026
Amigos barrados que estão há mais de 30 minutos esperando. Início dos desfiles estava previsto para 21h45 e nada deles entrarem pic.twitter.com/SCVMZWRWU1
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.