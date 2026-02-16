Material apreendido pelos policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) - Divulgação / PMERJ

Material apreendido pelos policiais do 15º BPM (Duque de Caxias)Divulgação / PMERJ

Publicado 16/02/2026 07:49

Rio – Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam quatro homens com armas e drogas na Rua 7, no bairro Nova Campinas do município, na Baixada Fluminense, neste domingo (15).



De acordo com a PM, os agentes patrulhavam a região quando notaram dois homens agindo de maneira suspeita em uma motocicleta. No momento da abordagem, eles fugiram, mas foram alcançados poucos metros depois. Com eles, os militares encontraram um fuzil calibre 5,56 e uma pistola de calibre 9mm.



Ao perceberem a operação, outros dois suspeitos tentaram escapar, mas também acabaram detidos. A dupla estava com 4 sacolas de drogas e 2 rádios transmissores.



O grupo, que não teve a identidade divulgada, permanece na 62º DP, junto com todo o material apreendido.