Material apreendido pelos policiais do 15º BPM (Duque de Caxias)Divulgação / PMERJ
Quatro homens são presos e um fuzil é apreendido em Duque de Caxias
Drogas, rádios transmissores e uma pistola também foram recolhidos
Quatro homens são presos e um fuzil é apreendido em Duque de Caxias
Drogas, rádios transmissores e uma pistola também foram recolhidos
Ícones do Samba e Hemorio unem forças
Hemorio detecta uma redução média de 30% nos estoques durante o carnaval
Vídeo: veículos seguem na contramão em São Gonçalo após arrastão
Policiamento foi reforçado no trecho, segundo a PRF
Gerente do tráfico de drogas em comunidade de Cordovil é preso em hospital na Penha
Ele já havia sido apreendido por três vezes, quando ainda era adolescente
Acidente deixa um morto e dois feridos em Belford Roxo
Uma das vítimas, de 25 anos foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Caxias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.