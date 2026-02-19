Familiares do capoeirista Paulinho Sabiá vieram ao IML do Barreto na manhã desta quinta-feira (19) - Érica Martin / Agência O Dia

Familiares do capoeirista Paulinho Sabiá vieram ao IML do Barreto na manhã desta quinta-feira (19)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 19/02/2026 10:47

Rio – A morte do mestre de capoeira Paulo César da Silva Sousa, conhecido como Paulinho Sabiá, ocorrida na noite desta quarta-feira (18) , causou grande comoção dentro e fora da comunidade da prática cultural. Mensagens de luto e saudade, inclusive em outros idiomas, como inglês, francês, alemão, foram deixadas por alunos, familiares e mestres nas redes sociais. O fundador da Capoeira Brasil foi morto a tiros em Icaraí, Niterói. Familiares do mestre foram ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreto, na manhã desta quinta-feira (19), para reconhecer o corpo.

fotogaleria

"Meu mestre, meu pai, meu orientador, meu amigo. Nosso mestre Paulinho Sabiá. Eu estou sem acreditar que nos deixou. Eu sou órfã pela segunda vez. Vamos carregar o seu legado!", compartilhou a filha de Paulo.

"Hoje acordamos com a triste notícia do falecimento do Mestre Paulinho Sabiá... um dos grandes capoeiristas que tive a satisfação de conhecer. Um estudioso que dedicou sua vida à prática. Fundador do grupo do qual fiz parte por 13 anos e guardo ótimas recordações", comentou um aluno.



"Por todos esses momentos de partilha e respeito, essas conversas enriquecedoras, de música, alegria, celebração e capoeira, muito obrigado", escreveu um aluno em francês.



O mestre Pulmão, fundador do Grupo Senzala, onde Paulo se formou e uma das mais tradicionais organizações da prática, também lamentou a partida do amigo: "Hoje, o mundo acordou mais triste, a capoeira está de luto. Mais um grande mestre da nossa arte nos deixou. Mestre Paulinho Sabiá, meus pêsames à sua família e a todos os seus alunos, formados, amigos e companheiros. A capoeira exige Justiça."



"Sou eternamente grato por tudo que fez por mim, pela minha família e pela capoeira. O senhor vive em cada aluno que ensinou. Vive em cada roda que participo, em cada "formado", a saudade é imensa, mas a honra de ter sido seu aluno é maior. Descanse em paz", publicou o lutador de grappling Felipe Tropeço.



Por meio de nota de pesar, o grupo Capoeira Brasil, fundado por Paulo, também lamentou sua partida: "A capoeira perde um grande ícone, um baluarte, um exímio mestre na arte de ensinar. Agora se vai um grande homem que fará parte de todas as rodas do grupo dentro as nossas mentes e corações. Hoje, o berimbau roco do jeito do Sabiá soa o toque de lamentos. Sentiremos sua falta, mestre".

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Testemunhas relataram que o professor teria sido executado por dois homens em uma motocicleta, enquanto aguardava o sinal abrir dentro de um carro com a esposa, no cruzamento entre a Avenida Sete de Setembro e Rua Lemos Cunha, em Icaraí.



Mundialmente reconhecido pela sua arte, Paulo iniciou sua trajetória ainda criança, jogando capoeira nas ruas de Niterói. Formado no tradicional Grupo Senzala, foi discípulo de Mestre Camisa e, em 1989, fundou o Grupo Capoeira Brasil ao lado de Mestre Boneco e Mestre Paulão Ceará, uma das principais organizações da prática cultural, com atuação em dezenas de países.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo e colaboração de Érica Martin