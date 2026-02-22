Homem foi detido por policiais da 66ª DP (Piabetá) - Divulgação

Publicado 22/02/2026 10:23

Rio - Um homem foi preso em flagrante por policiais da 66ª DP (Piabetá), após matar um cachorro a pauladas e divulgar o vídeo das agressões em redes sociais. O crime aconteceu na última sexta-feira (20), no bairro Parque Veneza, em Magé, na Baixada.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi esclarecido após as imagens ganharem repercussão na internet, o que permitiu a localização do agressor. No momento da abordagem, houve um princípio de confusão na residência do agressor e um familiar também acabou conduzido à delegacia após tentar interferir na prisão.

A dupla foi levada para a 66ª DP, onde o autor foi autuado por maus-tratos a animais com resultado de morte.