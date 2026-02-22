Incidente aconteceu em um tanque de combustível da fábrica VibraAdriana Cópio / Divulgação Prefeitura de Volta Redonda

Rio - Moradores de um raio de 300 metros da fábrica da Vibra, onde um tanque de combustível explodiu na madrugada deste domingo (22), em Volta Redonda, no Sul Fluminense, foram evacuados preventivamente como medida de segurança. Uma pessoa ficou ferida no incidente e outras duas seguem desaparecidas.
Incidente aconteceu em um tanque de combustível da fábrica Vibra - Adriana Cópio / Divulgação Prefeitura de Volta Redonda
Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, a evacuação visa garantir a segurança dos moradores durante os procedimentos operacionais, especialmente na etapa de transbordo do material remanescente no tanque.
A operação de retirada do produto já foi iniciada com caminhões-tanque realizando a remoção inicial de aproximadamente 180 mil litros. Ao todo, havia 350 mil litros de álcool no local.
Ainda de acordo com a prefeitura, a Vibra está atuando em conjunto com o município para garantir a hospedagem e transporte às famílias que precisarem deixar suas residências em razão da evacuação preventiva.
A diretoria da empresa está em contato direto com as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para alinhar os detalhes da operação e assegurar que todas as famílias sejam devidamente comunicadas, acolhidas e transportadas com segurança.

As pessoas que estiverem dentro do perímetro estabelecido para a evacuação e não tiverem para onde ir devem procurar a Sala de Crise instalada na sede da Universidade Federal Fluminense (UFF), ainda no município, onde receberão orientação e encaminhamento adequado.
As buscas pelas duas pessoas desaparecidas continuam, com apoio de drones, embarcações e equipes especializadas.
A vítima ferida, que não teve a identidade revelada, está internada em estado grave no Hospital São João Batista.
Fábrica interditada
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou a interdição dos tanques de armazenamento e demais equipamentos da unidade operacional da distribuidora de combustíveis Vibra Energia. A empresa está impedida de movimentar produtos perigosos e só poderá retomar as atividades depois de autorizada pela Agência.
Segundo a ANP, a interdição está baseada na Lei nº 9.847/1999 e visa a resguardar a segurança de pessoas e bens, bem como evitar danos ambientais, em razão das circunstâncias emergenciais decorrentes das explosões e vazamentos constatados no local.
O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.