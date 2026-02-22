Incidente aconteceu em um tanque de combustível da fábrica Vibra - Adriana Cópio / Divulgação Prefeitura de Volta Redonda

Incidente aconteceu em um tanque de combustível da fábrica VibraAdriana Cópio / Divulgação Prefeitura de Volta Redonda

Publicado 22/02/2026 16:54

Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, a evacuação visa garantir a segurança dos moradores durante os procedimentos operacionais, especialmente na etapa de transbordo do material remanescente no tanque.

A operação de retirada do produto já foi iniciada com caminhões-tanque realizando a remoção inicial de aproximadamente 180 mil litros. Ao todo, havia 350 mil litros de álcool no local.

Ainda de acordo com a prefeitura, a Vibra está atuando em conjunto com o município para garantir a hospedagem e transporte às famílias que precisarem deixar suas residências em razão da evacuação preventiva.

A diretoria da empresa está em contato direto com as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para alinhar os detalhes da operação e assegurar que todas as famílias sejam devidamente comunicadas, acolhidas e transportadas com segurança.



As pessoas que estiverem dentro do perímetro estabelecido para a evacuação e não tiverem para onde ir devem procurar a Sala de Crise instalada na sede da Universidade Federal Fluminense (UFF), ainda no município, onde receberão orientação e encaminhamento adequado.

As buscas pelas duas pessoas desaparecidas continuam, com apoio de drones, embarcações e equipes especializadas.

A vítima ferida, que não teve a identidade revelada, está internada em estado grave no Hospital São João Batista.

Fábrica interditada

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou a interdição dos tanques de armazenamento e demais equipamentos da unidade operacional da distribuidora de combustíveis Vibra Energia. A empresa está impedida de movimentar produtos perigosos e só poderá retomar as atividades depois de autorizada pela Agência.



Segundo a ANP, a interdição está baseada na Lei nº 9.847/1999 e visa a resguardar a segurança de pessoas e bens, bem como evitar danos ambientais, em razão das circunstâncias emergenciais decorrentes das explosões e vazamentos constatados no local.

O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.