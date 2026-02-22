Explosão aconteceu em tanque da fábrica da Vibra, em Volta Redonda - Reprodução / Redes Sociais

Explosão aconteceu em tanque da fábrica da Vibra, em Volta RedondaReprodução / Redes Sociais

Publicado 22/02/2026 12:43

Rio - A explosão de um tanque de combustível, na madrugada deste domingo (22), deu início a um incêndio e deixou, até o momento, uma pessoa gravemente ferida, em Volta Redonda, Sul Fluminense. Outros dois homens estão desaparecidos.

O incidente aconteceu na fábrica da empresa Vibra (antiga base da Petrobras), no bairro Vila Americana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram extintas, mas as equipes continuam atuando no resfriamento do tanque atingido para evitar reignição.

Os militares socorreram uma pessoa até o momento. A vítima foi levado em estado grave para o Hospital São João Batista, ainda em Volta Redonda. Não há informações sobre sua identificação.

Além dela, outras duas pessoas são consideradas desaparecidas. O Corpo de Bombeiros informou que as equipes permanecem no local aguardando a Vibra realizar o transbordo do material armazenado para iniciar as buscas no interior da estrutura.

A operação conta com cerca de 30 militares do quartel de Volta Redonda (22º GBM) e do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP), além do apoio de nove viaturas especializadas e de um drone com câmera térmica que realiza buscas e monitoramento da área de risco.

A Polícia Militar, a Defesa Civil Municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea) também atuam na ocorrência.

Tanque com 350 mil litros

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Volta Redonda informou que o tanque que explodiu tem capacidade para 2 milhões de litros de álcool. No momento do incidente, havia aproximadamente 350 mil litros do produto.

A prefeitura informou que a direção da Vibra passou às autoridades que estava sendo realizado um serviço de manutenção com solda quando a explosão ocorreu.

"Equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente permanecem no local, monitorando a situação em conjunto com os demais órgãos competentes. O trânsito na região já opera normalmente e, neste momento, poderá haver evacuação de moradores de casas mais próximas por conta do procedimento de transbordo do material", explicou o órgão.

O que diz a empresa?

Procurada, a Vibra destacou que três funcionários de uma empresa terceirizada atuavam no momento do incidente. Ainda segundo a empresa, o incêndio foi controlado e não causou impactos ao meio ambiente.



"A companhia está atuando e se solidariza com as vítimas e suas famílias, e acompanha a prestação de apoio da empresa terceirizada. Equipe da Vibra, em paralelo, já está atuando internamente para entender as causas do acidente e totalmente à disposição para colaborar com as investigações", diz o texto.

A Vibra garantiu que não há risco de desabastecimento na região. A companhia já acionou rotas logísticas alternativas para atendimento dos clientes. O polo supridor será remanejado para as bases de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e São José dos Campos, no Estado de São Paulo.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.