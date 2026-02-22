Com sol aparecendo entre nuvens, cariocas e turistas aproveitaram Praia do Pepino, em São Conrado - Carlos Elias / Agência O Dia

Com sol aparecendo entre nuvens, cariocas e turistas aproveitaram Praia do Pepino, em São ConradoCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 22/02/2026 16:10 | Atualizado 22/02/2026 16:11

Rio - A última semana de fevereiro começará com previsão de chuva e clima abafado na cidade do Rio. De acordo com o Alerta Rio, há possibilidade de pancadas moderadas no decorrer dos dias.

fotogaleria

Neste domingo (22), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente, em conjunto com áreas de instabilidade, deixaram o tempo instável no município. Por isso, o céu ficou encoberto em determinados momentos do dia, com registro de chuviscos isolados no período da manhã.

Quando o Sol apareceu, cariocas e turistas conseguiram se bronzear e aproveitar o mar na Praia do Pepino, em São Conrado, na Zona Sul. A temperatura máxima registrada foi de 31,8°C, às 13h30, na estação São Cristóvão, na Zona Norte. Já a mínima (20,3°C) ocorreu às 1h30 no Alto da Boa Vista, também na Zona Norte.

Neste final de tarde e noite, ainda há condições atmosféricas para a ocorrência de pancadas isoladas de chuva.

Nesta segunda-feira (23), o tempo seguirá instável devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. O céu estará nublado e a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento sendo em forma de pancada nos períodos da tarde e noite. A temperatura deve variar entre 31°C e 21°C.

Na terça-feira (24), o Alerta Rio prevê outro dia com tempo instável. A nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca isolada pela madrugada e também pela manhã, e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima prevista é de 32°C e a mínima de 19°C.

Entre quarta-feira (25) e quinta-feira (26), ocorrerá a formação e a atuação de um sistema de baixa pressão no litoral do Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada ao longo dos dias, podendo vir como pancadas e acompanhada de raios a partir da tarde de quarta. A temperatura alternará entre 34°C e 19°C.



Estragos da chuva