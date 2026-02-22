Rio - A última semana de fevereiro começará com previsão de chuva e clima abafado na cidade do Rio. De acordo com o Alerta Rio, há possibilidade de pancadas moderadas no decorrer dos dias.
Neste domingo (22), o transporte de umidade do oceano em direção ao continente, em conjunto com áreas de instabilidade, deixaram o tempo instável no município. Por isso, o céu ficou encoberto em determinados momentos do dia, com registro de chuviscos isolados no período da manhã.
Quando o Sol apareceu, cariocas e turistas conseguiram se bronzear e aproveitar o mar na Praia do Pepino, em São Conrado, na Zona Sul. A temperatura máxima registrada foi de 31,8°C, às 13h30, na estação São Cristóvão, na Zona Norte. Já a mínima (20,3°C) ocorreu às 1h30 no Alto da Boa Vista, também na Zona Norte.
Neste final de tarde e noite, ainda há condições atmosféricas para a ocorrência de pancadas isoladas de chuva.
Nesta segunda-feira (23), o tempo seguirá instável devido ao transporte de umidade do oceano em direção ao continente. O céu estará nublado e a previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento sendo em forma de pancada nos períodos da tarde e noite. A temperatura deve variar entre 31°C e 21°C.
Na terça-feira (24), o Alerta Rio prevê outro dia com tempo instável. A nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca isolada pela madrugada e também pela manhã, e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima prevista é de 32°C e a mínima de 19°C.
Entre quarta-feira (25) e quinta-feira (26), ocorrerá a formação e a atuação de um sistema de baixa pressão no litoral do Rio. A previsão é de chuva fraca a moderada ao longo dos dias, podendo vir como pancadas e acompanhada de raios a partir da tarde de quarta. A temperatura alternará entre 34°C e 19°C.
Na Baixada, Nova Iguaçu entrou em estado de emergência com 49 ocorrências atendidas pela Defesa Civil Municipal. Entre os registros mais graves estão o desabamento de dois imóveis no bairro Carmari. Apesar dos danos materiais, não há registro de feridos, mortos ou pessoas desabrigadas.
O Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro Posse, teve uma ala totalmente alagada. De acordo com a administração da unidade, no entanto, a assistência aos pacientes não foi interrompida e o atendimento seguiu normalmente.
