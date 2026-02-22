Momento do assassinato registrado por câmera de segurança - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/02/2026 13:15

Um duplo assassinato, na noite deste sábado (21), no bairro do Fischer, em Teresópolis, chocou moradores da cidade da Região Serrana. As vítimas, um homem e uma mulher, foram executadas a tiros dentro de um carro.



Imagens de câmeras de monitoramento, que circulam pelas redes sociais, mostram a ação rápida dos criminosos, em uma moto, efetuando os disparos e fugindo em seguida.

Procurada, a PM informou que equipes do 30º BPM (Teresópolis) foram acionadas para o caso, na Rua Pedro Eleutério de Oliveira, mas já encontraram as vítimas sem vida.



A área foi isolada para o trabalho da perícia. Inicialmente a 110ª DP (Teresópolis) registrou o caso, no entanto, o mesmo será encaminhado à Delegacia de Homicídios. As motivações do crime ainda são desconhecidas.