Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor liderou ação na Costa VerdeDivulgação

Publicado 22/02/2026 12:29

Mais de 200 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos durante uma operação de fiscalização realizada neste sábado (21), em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ação teve como foco a Vila do Abraão, na Ilha Grande.

Ao todo foram inutilizados cerca de 211 quilos de alimentos vencidos ou sem identificação adequada de validade, além de 105 litros de cachaça sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária.



Em uma padaria, os fiscais encontraram mais de 62 quilos de produtos irregulares, entre eles maionese, lombo suíno, queijos, massas e molho de tomate. O local também apresentava problemas estruturais, como prateleiras enferrujadas e falhas na câmara de congelamento.



Já em um restaurante, foram apreendidos cerca de 149 quilos de alimentos impróprios, incluindo peixes, camarão, lula, polvo e pães. O estabelecimento apresentava diversas irregularidades estruturais, como fiação exposta, pisos quebrados, freezers enferrujados e acúmulo de materiais inadequados nas áreas de armazenamento e preparo.



A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo Procon-RJ, com apoio da Marinha do Brasil e do Comando de Polícia Ambiental. Todos os produtos apreendidos foram descartados na presença dos agentes.



Durante a fiscalização, 30 embarcações turísticas também foram vistoriadas. Uma delas foi impedida de operar por falta de itens obrigatórios de segurança, enquanto outras três foram orientadas a deixar áreas irregulares de embarque e desembarque.



Segundo o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a ação foi motivada por denúncias e teve como objetivo reforçar a segurança de moradores e turistas.



"Não vamos tolerar irregularidades que coloquem em risco a saúde e a segurança do consumidor. Seguiremos atuando de forma integrada com os órgãos competentes para coibir práticas ilegais e assegurar que os serviços prestados à população em todo o estado estejam dentro da legalidade", afirmou o secretário.

