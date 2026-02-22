Material apreendidos pela PM com o trio - @pmerj

Material apreendidos pela PM com o trio@pmerj

Publicado 22/02/2026 08:43

Rio - Três homens foram presos por policiais militares, na noite deste sábado (21), durante uma abordagem no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Segundo informações da PM, o caso ocorreu em patrulhamento na Avenida Abílio Augusto Távora.

Com o trio, os agentes apreenderam duas armas falsas, um celular, relógio e dois veículos que haviam sido roubados.



O caso foi registrado na 56ª DP (Comendador Soares).