Quatro motos foram apreendidas pelos policiais em Mesquita@pmerj / divulgação

Publicado 22/02/2026 08:47

Rio - Quatro motocicletas foram apreendidas por policiais militares, neste sábado (21), no Centro de Mesquita, na Baixada, durante uma operação para desarticular um local de desmanche de peças.



De acordo com a PM, os suspeitos que estavam no imóvel conseguiram fugir ao notar a aproximação das viaturas. Entre as motocicletas encontradas, duas eram roubadas.

A corporação não informou para qual delegacia encaminhou o caso.