Drogas foram apreendidas em Unamar - @pmerj

Drogas foram apreendidas em Unamar@pmerj

Publicado 22/02/2026 08:39

Rio - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam 510 pinos de cocaína e 480 pedras de crack, neste sábado (21), em Unamar, Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu em uma área de mata após uma denúncia anônima.



Além da cocaína e do crack, os policiais encontraram, ainda, ecstasy, haxixe e frascos de lança-perfume, além de rádios transmissores.



A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio).



