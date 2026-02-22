Drogas foram apreendidas em Unamar@pmerj

Rio - Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) apreenderam 510 pinos de cocaína e 480 pedras de crack, neste sábado (21), em Unamar, Cabo Frio, na Região dos Lagos.
Segundo a Polícia Militar, a apreensão ocorreu em uma área de mata após uma denúncia anônima.

Além da cocaína e do crack, os policiais encontraram, ainda, ecstasy, haxixe e frascos de lança-perfume, além de rádios transmissores. 

A ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio). 