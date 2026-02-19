Mestre Paulinho Sabiá - Reprodução / Facebook

Publicado 19/02/2026 07:11

Niterói - Um dos fundadores do Grupo Capoeira Brasil e figura histórica da capoeira contemporânea, Mestre Paulinho Sabiá, foi assassinado à queima roupa no bairro de Icaraí, na noite desta quarta-feira (18). A polícia trabalha com a hipótese de homicídio qualificado, e o caso mobiliza a comunidade da capoeira na cidade.

Paulinho Sabiá, nascido Paulo César da Silva Sousa, iniciou sua trajetória ainda criança, jogando capoeira nas ruas de Niterói. Formado no tradicional Grupo Senzala, foi discípulo de Mestre Camisa e, em 1989, fundou o Grupo Capoeira Brasil ao lado de Mestre Boneco e Mestre Paulão Ceará — organização que se tornaria uma das maiores do mundo, com atuação em dezenas de países.Reconhecido pelo estilo leve, técnico e criativo, Sabiá era considerado um dos grandes responsáveis pela consolidação da chamada capoeira contemporânea, que uniu fundamentos tradicionais a novas abordagens de jogo, musicalidade e pedagogia. Seu trabalho influenciou gerações de mestres, professores e praticantes.Segundo informações preliminares obtidas por fontes ligadas à investigação, o mestre foi executado por um motoqueiro, quando estava no carro dirigido pela esposa e no local do carona, quando passava na esquina das ruas Lemos Cunha com Sete de Setembro, por volta das 22 horas.Testemunhas relatam que os criminosos agiram de forma rápida e precisa, o que reforça a suspeita de execução. A Delegacia de Homicídios investiga motivação e possíveis conexões com disputas locais, mas não descarta outras linhas de apuração. A perícia encontrou indícios de que o ataque foi planejado. Câmeras de segurança da região estão sendo analisadas.Mestre Paulinho Sabiá deixa um legado que atravessa fronteiras. Seu trabalho pedagógico, sua musicalidade e sua forma de jogar influenciaram a capoeira praticada hoje em academias, projetos sociais e rodas de rua no Brasil e no mundo. Sua academia em Niterói, referência na formação de professores e mestres, tornou-se ponto de peregrinação de praticantes que buscam honrar sua memória.