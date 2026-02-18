Niterói: prefeito exaltou o enredo da Viradouro, que homenageou o mestre Ciça, que comanda a bateria da escola - Luciana Carneiro

Publicado 18/02/2026 19:02

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comemorou o título da escola de samba Unidos do Viradouro, campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro com pontuação máxima em todos os quesitos.

O prefeito exaltou o enredo da Viradouro, que homenageou o mestre Ciça, que comanda a bateria da escola. “A campeã do Carnaval é de Niterói! A Viradouro é um orgulho de nossa cidade! Nos últimos anos, conseguiu chegar à perfeição do chão da comunidade, planejamento e competência para fazer um emocionante e grande Carnaval na Sapucaí! O enredo sobre o Mestre Ciça é uma linda e merecida homenagem a ele e para toda cultura popular brasileira! Vamos seguir apoiando forte a Escola para o Carnaval de 2027!”, declarou Rodrigo Neves.

A Prefeitura apoiou a Unidos do Viradouro e todas as agremiações de Niterói a partir de critérios técnicos, objetivos, impessoais e isonômicos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.063/2025, que regulamenta a concessão de subvenções públicas para o Carnaval da cidade. O subsídio ao Carnaval é regulamentado por lei desde 2023, garantindo segurança jurídica, previsibilidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

A Lei adota valores fixos por grupo, sem distinção nominal entre as escolas. No caso específico do Grupo Especial do Rio de Janeiro, o valor da subvenção foi de R$ 4 milhões.