Niterói: Divisão de Aeronaves Não Tripuladas foi estruturada de acordo com a orientação do prefeito Rodrigo Neves de investir em tecnologia e inteligência para aumentar a segurança Divulgação

Publicado 18/02/2026 16:00

Niterói - A ação integrada da Prefeitura com o Corpo de Bombeiros ajudou a resgatar uma mulher perdida em uma trilha em Itaipu. Nesta terça-feira (17), uma equipe da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), com apoio da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT), responsável pelo monitoramento aéreo com uso de drones, colaborou com os bombeiros para localizar uma mulher perdida na trilha do Morro das Andorinhas.

Durante uma fiscalização de rotina da Operação Verão no bairro de Itaipu, a equipe da Seop/DANT percebeu a movimentação de integrantes do Corpo de Bombeiros e foi ao encontro deles. Ao serem informados de que havia uma pessoa perdida na mata, os agentes municipais colocaram o drone à disposição e usaram o equipamento para auxiliar na busca. A mulher foi encontrada. O resgate contou, ainda, com o apoio de moradores da região.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que a Divisão de Aeronaves Não Tripuladas foi estruturada de acordo com a orientação do prefeito Rodrigo Neves de investir em tecnologia e inteligência para aumentar a segurança na cidade.

“Durante este Carnaval, a DANT tem atuado no monitoramento dos principais blocos e na Operação Verão, identificando irregularidades e orientando as equipes no combate a pequenos delitos e infrações ao código de posturas”, disse Gilson Chagas.

Sobre a Operação Verão - A Operação Verão, coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), conta com a atuação de diversos órgãos municipais, como Guarda Municipal, Companhia de Limpeza Urbana (Clin), Saúde, Defesa Civil e NitTrans, entre outros. A iniciativa está presente nas 12 praias da cidade para garantir o cumprimento das normas de postura, a preservação ambiental e a segurança da população. Irregularidades nas praias podem ser denunciadas pelo telefone 153, do Cisp.