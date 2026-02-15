Niterói: cada material reciclável entregue garante 100 pontos, que poderão ser acumulados e utilizados na troca por prêmios - Divulgação

Niterói: cada material reciclável entregue garante 100 pontos, que poderão ser acumulados e utilizados na troca por prêmiosDivulgação

Niterói - Com a proposta de integrar tecnologia, sustentabilidade e inclusão social, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), lançou a expansão do projeto Recicla Niterói para as Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) da Engenhoca e do Viradouro. A iniciativa, apelidada de “Recicla PUD”, em parceria com as plataformas, foi apresentada na quinta-feira (12), durante cerimônia na PUD do Viradouro.



“Este projeto é resultado de uma construção coletiva, e a nossa missão é oferecer excelência no serviço público, com estrutura de ponta e um corpo técnico preparado. Por meio deste projeto, a Prefeitura de Niterói está disponibilizando um serviço de alta qualidade e estimulando a inovação”, declarou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Juliana Benício.



A ação foi marcada pela instalação de dois novos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nas PUDs dos bairros Viradouro e Engenhoca. Os equipamentos facilitarão o descarte consciente de materiais recicláveis, com atenção especial para resíduos eletroeletrônicos, tanto pelos usuários das plataformas quanto pela população do entorno.



“A iniciativa visa ampliar a taxa de reciclagem na cidade, melhorar a logística da coleta seletiva nos territórios e reduzir o descarte irregular de resíduos, contribuindo para uma Niterói mais limpa e sustentável. A instalação de contentores padronizados nas PUDs aprimora a logística da coleta, reduz os resíduos nas ruas e garante mais qualidade aos materiais. Com esta iniciativa, estamos facilitando o acesso da população à coleta seletiva e estimulando ainda mais a participação de todos em ações de sustentabilidade”, destacou o presidente da Clin, Acílio Borges.



Nas PUDs, o descarte correto gera benefícios diretos para os participantes. Por meio do “Desafio Conectado”, sistema de gamificação das Plataformas Urbanas Digitais, cada material reciclável entregue garante 100 pontos, que poderão ser acumulados e utilizados na troca por prêmios. A estratégia utiliza desafios, metas e recompensas para incentivar práticas sustentáveis e aumentar o engajamento da população.



O empreendedor Matheus de Barros, de 30 anos, ficou muito satisfeito com a implantação do projeto e acredita que a iniciativa trará bons resultados. Proprietário de um empreendimento no Viradouro, ele já adota práticas de reciclagem. “Sempre tive essa preocupação, e agora será um incentivo para todos”, disse Matheus.



Além do impacto ambiental, o projeto tem forte dimensão social. Todo o material coletado será destinado à cooperativa de catadores Reciclanit, parceira da Clin, contribuindo para a geração de renda digna, valorização profissional e melhores condições de trabalho. A iniciativa também inclui ações de capacitação, aumentando a eficiência da cadeia de reciclagem.



