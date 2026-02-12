Niterói: Festival Pôr do Sol terá feira de gastronomia, barracas de moda e artesanato, além da área kids - Divulgação

Publicado 12/02/2026 18:10

Niterói – O Carnaval de Niterói tem mais do que blocos e samba no pé - e vai além de Icaraí. A partir desta sexta-feira (13), o Praião de Piratininga vai abrir espaço para o projeto Pôr do Sol – Festival de Verão, uma realização da Associação de Food Trucks de Niterói com apoio da Prefeitura de Niterói. Até terça-feira (17), acontecerão shows gratuitos com diversos artistas, sempre a partir das 18h, além de feira de gastronomia, moda e artesanato e área kids com brinquedos infláveis.

O Festival Pôr do Sol, como pede uma boa programação pós-praia, começa às 16h, com a feira de gastronomia, as barracas de moda e artesanato, além da área kids. O line-up desta edição reúne o Bloco Maria Sangrenta, Banda Brasília, Nosso Samba, Pedro Ivo e Pagode do Ivanzin.

O evento é um programa completo. Afinal, o Praião de Piratininga é o cenário perfeito para a celebração do verão e do Carnaval. Com uma brisa constante e paisagem deslumbrante, é o palco ideal para o festival, que reúne, com conforto, música e uma variedade de opções gastronômicas. Além das atrações musicais, o evento conta com food trucks — com cadeiras e mesas para reunir amigos — oferecendo opções de pratos e bebidas, garantindo uma experiência única para quem deseja aproveitar ao máximo os cinco dias de folia.

Um DJ é o responsável por manter a animação antes e nos intervalos dos shows, aquecendo o clima do evento e conectando o público por diferentes estilos e ritmos, garantindo o alto astral desde os primeiros momentos.

Confira a programação:

Sexta-feira (13/2):

18h e 20h30: Bloco Maria Sangrenta

Sábado (14/2):

18h e 20h30: Banda Brasília

Domingo (15/2):

18h e 20h30: Nosso Samba

Segunda-feira (16/2):

18h e 20h30: Pagode do Ivanzin

Terça-feira (17/2):

18h e 19h30: Pedro Ivo