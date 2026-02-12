Niterói: obras no Cafubá causam intervenção pela Nittrans - Thiago Garbujo

Niterói: obras no Cafubá causam intervenção pela NittransThiago Garbujo

Publicado 12/02/2026 17:38

Niterói - A Prefeitura, por meio da Nittrans e outros órgãos, iniciou uma intervenção no Cafubá, na praça da estação BHLS - Lagoa de Piratininga. A obra, que tem projeto da Nittrans, já está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e abrirá as duas pistas do corredor de ônibus, fazendo com que o bairro ganhe uma nova rotatória para melhorar a mobilidade.



De acordo com o secretário Executivo, Felipe Peixoto, essa obra é desejada há bastante tempo. “Essa intervenção foi fruto de muita discussão entre a comunidade e o município. Ela é importante, pois irá facilitar o acesso e também irá fomentar a economia dos comércios locais. Dentro de 10 dias já teremos a obra concluída”, disse Felipe Peixoto.

A solicitação, prontamente atendida pela Prefeitura, foi feita pelos moradores do local. As equipes de trabalho fizeram, nesta quarta-feira (11), uma visita técnica e iniciaram os trabalhos. A previsão é que, ainda esse mês, a intervenção seja concluída. Em breve, outras rotatórias serão reabertas, melhorando o fluxo de veículos e facilitando o acesso aos bairros.