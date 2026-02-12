Niterói: cidade terá seus serviços essenciais funcionando durante a folia - Reprodução

Niterói: cidade terá seus serviços essenciais funcionando durante a foliaReprodução

Publicado 12/02/2026 17:59

Niterói - A Prefeitura publicou, na quinta-feira (5), o Decreto Nº 625/2026 que estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira (13), segunda-feira (16) e quarta-feira (18) em função das festividades de Carnaval. O expediente deverá ocorrer normalmente onde for considerado indispensável.

A Secretaria Municipal de Educação informa que as aulas nas unidades municipais acontecem até essa quinta-feira (12) e retornam na segunda-feira, dia 23.

A coleta domiciliar durante o período de Carnaval funcionará normalmente nos dias e horários habituais. Aos domingos não há coleta na cidade, portanto o serviço não será realizado nesse dia. Em relação à coleta seletiva, o recolhimento porta a porta ocorrerá normalmente, com exceção da terça-feira de Carnaval, em razão do feriado. O projeto Recicla Niterói em Icaraí funcionará até sexta-feira. Os demais 10 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pela cidade permanecerão abertos até sábado. Após esse período, ambos os serviços serão retomados na quinta-feira seguinte.

A Secretaria de Saúde informa que todas as unidades com atendimento de urgência e de emergência e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão 24 horas por dia durante os pontos facultativos e o feriado de Carnaval. Os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca farão o atendimento ao público. Também estarão com funcionamento normal o CAPS AD III – Alcenir Veras da Silva, a Unidade de Acolhimento Infantil (UAI), a Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) e os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). Os Centros de Atenção Psicossocial Herbert de Souza, Martha e Dr. Jacinto e o CAPSi Monteiro Lobato terão funcionamento normal no dia 13 (sexta-feira), estarão fechados nos dias 16 e 17/02 e funcionarão a partir das 13h no dia 18 (quarta-feira). Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), módulos do Programa Médico de Família e o Centro de Convivência e Cultura de Niterói seguem o decreto municipal n° 196/2025 e não abrirão nesta sexta-feira (13) retornando com as atividades ambulatoriais na próxima quinta-feira, dia 19.