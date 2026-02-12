Niterói: cidade terá seus serviços essenciais funcionando durante a foliaReprodução
Niterói divulga funcionamento dos serviços no carnaval
Confira os horários das escolas e da coleta de lixo e os hospitais e clínicas que abrem nesses dias
Bloco Percussomos do Amor leva protagonismo de pessoas com deficiência ao Carnaval
Apresentação acontece no Gragoatá, ao lado do Forte, com entrada gratuita
Cafubá recebe intervenção viária e nova rotatória para melhorar mobilidade
Obra é fruto de muito debate entre a comunidade e o município
Niterói dá passo decisivo para transformação do Centro
Convênio com a CEF operacionaliza recursos iniciais de R$ 400 milhões do Município para fomentar moradia, hotelaria e requalificação urbana, com a assinatura do Fundo de Desenvolvimento Imobiliário
Foco em inovação e tendência no Café Empresarial da CDL Niterói
Palestra de Fabiano Gonçalves abordou o tema NRF – 2026
Prefeitura muda critério de vistoria de táxis e passa a considerar o ano-modelo dos veículos
Nova lei traz mais justiça na avaliação da vida útil e amplia regra para o transporte escolar
