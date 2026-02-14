Niterói: cidade participou de encontro no Rio que abordou políticas públicas para defesa animal - Divulgação

Publicado 14/02/2026 09:16

Niterói - A Prefeitura participou, na última quinta-feira (12), com seus representantes da Coordenadoria Especial de Direito dos Animais (CEDA), do encontro “Atuação intermunicipal pela defesa dos animais”. O evento ocorreu no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Durante o encontro, gestores públicos discutiram caminhos para fortalecer a proteção animal por meio de ações conjuntas entre municípios e sociedade civil.

Ao longo das discussões, ganharam destaque o enfrentamento aos maus-tratos e a promoção da defesa animal. Também entraram na pauta a implementação de políticas públicas integradas e preventivas e o fortalecimento de estratégias de cuidado contínuo. Outro ponto central foi a troca de experiências entre gestores municipais. A proposta é dar visibilidade a iniciativas bem-sucedidas que possam ser replicadas em outras cidades ou adaptadas à realidade local, ampliando resultados na proteção dos animais.

Durante o evento, foram apresentados três pontos principais: propor a união de forças entre as secretarias de Bem-Estar Animal da Região Metropolitana; construir uma rede colaborativa para ampliar o alcance das políticas públicas de proteção animal; e promover ações conjuntas que fortaleçam o cuidado, a fiscalização e a conscientização da sociedade.

A articulação entre prefeituras tende a aumentar a capacidade de resposta diante de denúncias, qualificar a fiscalização e ampliar ações educativas. Na prática, isso pode gerar cidades mais preparadas para proteger os animais e para envolver a população em uma cultura de respeito e responsabilidade coletiva.