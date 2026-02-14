Niterói: Bloco Só Phode Quinta teve folião detido por denúncia de assédio - Reprodução

Niterói: Bloco Só Phode Quinta teve folião detido por denúncia de assédioReprodução

Publicado 14/02/2026 09:03

Niterói - Na última esta quinta-feira (12), o tradicional bloco Só Phode Quinta voltou a reunir multidões no Jardim Icaraí. A concentração aconteceu na Rua Lopes Trovão, esquina com a Rua Geraldo Martins, onde parte da via foi fechada para receber os foliões.

O evento, que já se tornou marca registrada das quintas que antecedem o Carnaval, contou com carro de som posicionado em frente ao Bar Berton. O espaço funcionou como uma espécie de camarote exclusivo, acessível apenas para quem adquiriu pulseiras especiais.

Com início no começo da tarde e programação que se estendeu pela noite, o bloco serviu como aquecimento para a maratona carnavalesca da cidade. A festa atraiu moradores e visitantes, reforçando o clima de celebração que toma conta de Niterói nesta época do ano.

DENUNCIA DE ASSÉDIO

O bloco Só Phode Quinta foi marcado não apenas pela animação dos foliões, mas também por registros policiais. A Polícia Militar precisou intervir após denúncias de assédio durante o evento. Houve tumultos em alguns pontos da festa, que reuniu milhares de pessoas no Jardim Icaraí. O carro de som ficou em frente a área restrita com pulseiras, mas o público se espalhou pelas ruas, exigindo reforço na segurança.

Apesar da alegria típica do pré-Carnaval, os episódios chamaram atenção para a necessidade de maior fiscalização e medidas de proteção às mulheres em blocos de grande porte. O caso ganhou repercussão justamente por envolver denúncias de assédio, tema que vem sendo cada vez mais monitorado em festas populares.