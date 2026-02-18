Niterói: Acadêmicos do Cubango desfilou na Intendente MagalhãesDivulgação

Niterói - A Acadêmicos do Cubango cruzou a Avenida Intendente Magalhães na madrugada do último domingo (15) com um desfile técnico, emocionante e visualmente impactante pela Série Prata do Carnaval 2026. Representando Niterói na disputa pelo acesso, a verde e branca reafirmou seu maior objetivo: retornar à Marquês de Sapucaí.
Encerrando a primeira noite de apresentações como a 14ª agremiação a desfilar, já sob o amanhecer, a escola levou para a avenida o enredo “O menino sonhador do sertão”, desenvolvido pelo carnavalesco André Tabuquine. A proposta transformou o sertão em símbolo de resistência, fé e esperança, emocionando o público presente.
O espetáculo foi dividido em 17 alas, três alegorias e um tripé, compondo uma narrativa sensível sobre os sonhos que nascem no Brasil profundo e dialogam diretamente com a trajetória da própria comunidade do Cubango — conhecida por sua garra e tradição no carnaval carioca.
“O nosso enredo mostrou que enquanto houver uma criança sonhadora, sempre haverá um caminho promissor. Celebramos a força de um povo que não desiste nunca, como a comunidade do Cubango, que vive cheia de sonhos e na esperança de alcançar o seu lugar no pódio”, destacou o carnavalesco.
A apresentação reforça o momento de reconstrução e fortalecimento da escola, que busca o título da Série Prata e o consequente retorno à Sapucaí em 2027. A apuração acontece no próximo dia 24 de fevereiro, quando a comunidade niteroiense conhecerá o resultado que pode recolocar a Cubango no palco principal do carnaval carioca.
Até lá, a expectativa é de mobilização da torcida e ampla repercussão na cidade, que vê na escola um dos seus maiores símbolos culturais.