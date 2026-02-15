Niterói: o pequeno Theo nasceu e já posou para fotos no HEAL - Divulgação

Publicado 15/02/2026 10:38

Niterói - Os recém-nascidos da UTI Neonatal e Maternidade do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), participaram de uma sessão de fotos especial com o tema Carnaval, realizada em fevereiro. A ação integra o Projeto Pequenos Encantos, iniciativa de humanização que busca tornar mais leve e acolhedora a rotina de bebês e familiares durante a internação.

A cada mês, o projeto escolhe um tema diferente para celebrar o “mêsversário” dos pequenos. Desta vez, fantasias inspiradas na folia carnavalesca trouxeram cores, brilho e delicadeza ao ambiente hospitalar. As roupinhas foram confeccionadas com carinho pela coordenadora de Psicologia, Ediléa Oliveira. “De uma forma lúdica e descontraída, os bebês vão modelar com a roupa de palhacinho! Ver os olhinhos dos pais brilhando, o sorriso largo no rosto é a nossa maior satisfação!”, comenta a coordenadora.

Além dos registros fotográficos, os ensaios proporcionam momentos de emoção e esperança aos pais, fortalecendo vínculos e criando memórias afetivas em meio aos desafios da prematuridade. A manicure Tamiana Avellar, 36 anos, é mãe do pequeno Theo e ambos estão internados no Heal. “Fazer parte desse projeto me deixou muito feliz. Eu amo carnaval e achei que ficou legal a fantasia no meu filho. Eu posso dizer que ele pulou o primeiro carnaval dele com dois dias de nascido”, brincou. A mesma felicidade foi compartilhada pela dona de casa Amanda Oliveira, 26 anos, mãe de primeira viagem da Ágatha. “Eu nunca imaginei que dentro de um hospital isso poderia acontecer. E o mais legal é que eu vou poder guardar a roupinha de recordação”, resumiu a moradora de Cachoeiras de Macacu.

