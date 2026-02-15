Niterói: Prefeito Rodrigo Neves participou, ao lado da primeira dama Fernanda Sixel Neves, do Carnaval de Rua da cidadeEvelen Gouvêa
“A gente está cuidando e investindo muito na cidade, mas também queremos diversão e arte. O Carnaval é o momento para nos divertirmos. O povo rala o ano todo e tem direito a quatro dias de festa. Vamos curtir em paz, em família e com segurança”, destacou o prefeito.
Ao lado dos secretários de Governo, Paulo Bagueira; de Administração, Rúbia Secundino; da Mulher, Thaiana Ivia; de Direitos Humanos, Cláudia Almeida; e do presidente da Neltur, André Bento, Rodrigo Neves agradeceu o empenho dos servidores municipais.
“Mais de dois mil trabalhadores e trabalhadoras estão nas ruas para garantirmos um Carnaval seguro. Quero pedir uma salva de palmas para essa rapaziada. Nossos garis, guardas municipais e todos os servidores da Prefeitura”, afirmou.
Ao todo, a programação oficial do Carnaval de Niterói conta com mais de 40 blocos e 20 festas de rua. A lista completa com datas e locais está disponível em: https://sites.niteroi.rj.gov.br/carnaval
A campanha “Carnaval sem Assédio”, com os slogans “Minha fantasia não é convite” e “Meu sorriso não é permissão”, reforça o compromisso da festa com respeito. A mensagem está presente em toda a programação, promovendo um ambiente de liberdade e segurança para todos os foliões.
“Infelizmente, ainda há casos de violência contra a mulher, mas em Niterói a tolerância é zero: quem bate em mulher vai preso. Realizamos um trabalho intenso de prevenção e estamos há mais de um ano sem feminicídio na cidade. Dedico esse resultado a todas as mulheres que administram a cidade junto comigo”, completou o prefeito.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.