Niterói: Prefeito Rodrigo Neves participou, ao lado da primeira dama Fernanda Sixel Neves, do Carnaval de Rua da cidade - Evelen Gouvêa

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves participou, ao lado da primeira dama Fernanda Sixel Neves, do Carnaval de Rua da cidadeEvelen Gouvêa

Publicado 15/02/2026 10:25

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e a primeira-dama Fernanda Sixel Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, participaram de uma maratona carnavalesca na noite deste sábado (14).