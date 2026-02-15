Niterói: Praia de Camboinhas foi monitorada neste sábado pela Operação VerãoDivulgação
Durante a ação, as equipes da Seop/DANT foram procuradas por um casal que denunciou ter sofrido uma tentativa de assalto na Praia de Piratininga. Com o uso dos drones, os suspeitos foram encontrados e levados para a 81ª DP (Itaipu) a fim de prestar esclarecimentos.
Já em Camboinhas, não foram registradas irregularidades, mostrando a eficiência das ações de fiscalização. As vagas de estacionamento estavam liberadas e o trânsito fluiu normalmente nas vias de acesso à praia.
O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que a Divisão de Aeronaves Não Tripuladas já conta com dez pilotos habilitados e cinco aeronaves. Segundo ele, a DANT foi estruturada de acordo com a orientação do prefeito Rodrigo Neves de investir em tecnologia e inteligência para aumentar a segurança na cidade.
“Esse serviço tem contribuído para as ações da Seop na prevenção a delitos e controle de aglomerações. Neste carnaval estamos monitorando as praias e os blocos com maior público. A DANT tem auxiliado a Seop nas ações e está à disposição de outros órgãos da Prefeitura para ações específicas”, observou Gilson Chagas Chagas.
Sobre a Operação Verão
