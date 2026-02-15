Niterói: Praia de Camboinhas foi monitorada neste sábado pela Operação Verão - Divulgação

Publicado 15/02/2026 10:21

Niterói - A Operação Verão também está presente nos dias de folia em Niterói. Neste sábado (14), equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizaram ações de fiscalização nas praias de Camboinhas, Piratininga, Itaipu e Itacoatiara, com apoio da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT), responsável pelo monitoramento aéreo com uso de drones.



Durante a ação, as equipes da Seop/DANT foram procuradas por um casal que denunciou ter sofrido uma tentativa de assalto na Praia de Piratininga. Com o uso dos drones, os suspeitos foram encontrados e levados para a 81ª DP (Itaipu) a fim de prestar esclarecimentos.



Já em Camboinhas, não foram registradas irregularidades, mostrando a eficiência das ações de fiscalização. As vagas de estacionamento estavam liberadas e o trânsito fluiu normalmente nas vias de acesso à praia.



O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que a Divisão de Aeronaves Não Tripuladas já conta com dez pilotos habilitados e cinco aeronaves. Segundo ele, a DANT foi estruturada de acordo com a orientação do prefeito Rodrigo Neves de investir em tecnologia e inteligência para aumentar a segurança na cidade.



“Esse serviço tem contribuído para as ações da Seop na prevenção a delitos e controle de aglomerações. Neste carnaval estamos monitorando as praias e os blocos com maior público. A DANT tem auxiliado a Seop nas ações e está à disposição de outros órgãos da Prefeitura para ações específicas”, observou Gilson Chagas Chagas.



Sobre a Operação Verão

A Operação Verão, coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), conta com a atuação de diversos órgãos municipais, como Guarda Municipal, Companhia de Limpeza Urbana (Clin), Saúde, Defesa Civil e NitTrans, entre outros. A iniciativa está presente nas 12 praias da cidade para garantir o cumprimento das normas de postura, a preservação ambiental e a segurança da população. Irregularidades nas praias podem ser denunciadas pelo telefone 153, do Cisp.