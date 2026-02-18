Niterói: Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval carioca 2026 - Reprodução

Niterói: Unidos do Viradouro é a grande campeã do Carnaval carioca 2026Reprodução

Publicado 18/02/2026 17:28

Niterói - A cidade está em festa e a comunidade, em Santa Rosa, também. A Unidos do Viradouro conquistou o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026, confirmando o favoritismo que já vinha sendo apontado desde sua passagem pela Sapucaí. A escola de Niterói brilhou com o enredo “Pra cima, Ciça”, uma homenagem emocionante ao mestre de bateria Ciça, figura histórica e carismática da agremiação.

Entre os destaques do desfile, a comissão de frente foi premiada pelo Estandarte de Ouro (premiação do jornal O Globo) e trouxe inovação e impacto visual logo na abertura. Mestre-sala e porta-bandeira foram Julinho e sua parceira, que encantaram o público e os jurados, garantindo notas máximas. A bateria ficou sob o comando de Ciça, foi o coração pulsante do desfile, arrancando aplausos e consolidando a força da escola. O enredo exaltou a trajetória de Ciça e reforçou a identidade da Viradouro como uma escola que valoriza suas raízes e personagens.

Além do título oficial, a Viradouro também levou o Estandarte de Ouro de Melhor Escola, consolidando sua posição como destaque absoluto da temporada. A crítica especializada ressaltou a capacidade da escola em unir emoção, técnica e espetáculo grandioso, transformando a homenagem em um desfile memorável.

ACADEMICOS DE NITERÓI VOLTOU PARA A SÉRIE OURO

Mas, em Niterói, nem tudo são flores e vitória. Acadêmicos de Niterói amargou a última colocação e desce em 2026. A escola, que havia conquistado espaço na elite do samba carioca, terminou na última colocação do Grupo Especial e foi rebaixada para a Série Ouro. Apesar da dedicação da comunidade, o enredo não conseguiu empolgar os jurados. Problemas técnicos em alegorias e falhas de evolução comprometeram a pontuação. A bateria e algumas alas se destacaram, mas não foram suficientes para evitar a queda. O rebaixamento significa que em 2027 a Acadêmicos voltará a disputar a Série Ouro, onde terá de lutar novamente pelo acesso.

Para Niterói, que também celebra a campeã Viradouro, o resultado foi um contraste: enquanto uma escola brilha no topo, a outra precisa se reestruturar. A diretoria já sinalizou que pretende rever estratégias e fortalecer a comunidade para buscar o retorno ao Grupo Especial.