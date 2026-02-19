Niterói - O Ingá vai dançar na ressaca de carnaval. O evento Música Pra Dançar Na Moral é uma festa-feira que surge no formato diurno - e que vai proporcionar encontros musicais memoráveis. Idealizado pelo artista niteroiense João Pinaud e o DJ Chãnce da Silva, recém estabelecido em Niterói, esse movimento vem como uma excelente opção de agenda cultural para a cidade.
A estreia será no próximo domingo (22), ocupando os jardins do Solar do Jambeiro, clássico museu localizado no bairro do Ingá. A festa conta com um super line-up de DJs como a dupla “Discos Baratos” formado pelo paulistano Gui Scott (da label Gop Tun) e Pino Henrique Pedra (DJ e produtor carioca). Ambos farão sua primeira apresentação nas terras de Araribóia, prometendo encerrar em grande estilo a saga carnavalesca de 2026. Além da parte musical, a feira contará com lojinha de discos de vinil, expositores da Feira de Economia Solidária, assim como barraquinhas de comidas, bebidas, camisas e acessórios.
Sobre João Pinaud
Pinaud é uma das figuras mais versáteis e carismáticas da cena musical de Niterói. Com uma trajetória construída entre pistas, eventos culturais e projetos autorais, ele se destaca pela habilidade de unir técnica refinada, sensibilidade musical e uma presença de palco que conquista qualquer público.
Apaixonado por música desde cedo, Pinaud desenvolveu um estilo próprio que transita com naturalidade entre ritmos brasileiros, grooves dançantes, pop contemporâneo e influências da música eletrônica. Seu repertório é marcado por sets dinâmicos, cheios de personalidade, capazes de transformar qualquer ambiente em celebração.
Ao longo da carreira, consolidou-se como DJ requisitado em festas, casas noturnas e eventos corporativos, sempre entregando performances que equilibram criatividade, leitura de pista e identidade sonora. Além dos palcos, Pinaud também se dedica à pesquisa musical e à produção de conteúdos que valorizam a cultura local e a diversidade artística.
Com raízes fortes em Niterói e olhar atento às tendências globais, DJ Pinaud segue expandindo seu trabalho, conectando pessoas através da música e reafirmando seu nome como referência na cena fluminense.
SERVIÇO:
@musicapradancarnamoral
DjChãnceDaSilva & Pinaud convidam:
Discos Baratos (Gui Scott & Pino Henrique Pedra)
Nikicks DJs (Severinno & Giba)
Amsa b2b Risoflora
22/02 Domingo Início: 14h Local: Solar do Jambeiro, rua Pres, Domiciano 195, Ingá. Valor: Entrada gratuita Apoio: Cerveja Praya, Bær Mate, Fan
