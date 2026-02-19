Jane Reis será vice na chapa de Eduardo Paes nas Eleições para governador do RioReprodução / Instagram

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou, nesta quinta-feira (19), a advogada Jane Reis (MDB), como candidata a vice na chapa para a eleição de governador. O encontro aconteceu durante evento que reconduziu Washington Reis à presidência estadual do MDB, na sede do partido, no Centro do Rio. Paes disse, ainda, que deixará o cargo de prefeito em 20 de março para se dedicar à campanha.

Jane é irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. Casada com um pastor, nas redes sociais ela se define como cristã, mãe e esposa. No anúncio, a advogada classificou a união como "melhor projeto político".

"É o maior e melhor projeto político do estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes já mostrou que é um grande gestor. Eu entro nesse projeto com muita força, com muita garra, com muita coragem para seguirmos e construirmos o melhor e maior governo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada", agradeceu.

O atual presidente da sigla também comemorou a escolha de Paes. “Muito honrado com o convite que você fez a essa grande mulher, essa guerreira, para compor essa chapa como vice-governadora pelo MDB”, disse Washington Reis, ex-secretário estadual de Transportes.
Vale ressaltar que o vice-prefeito Eduardo Cavaliere assumirá a prefeitura, após a saída de Eduardo Paes.

No evento, estiveram, também, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado, o ex-governador Moreira Franco, entre outros.