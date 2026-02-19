Jane Reis será vice na chapa de Eduardo Paes nas Eleições para governador do RioReprodução / Instagram
Jane é irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis. Casada com um pastor, nas redes sociais ela se define como cristã, mãe e esposa. No anúncio, a advogada classificou a união como "melhor projeto político".
"É o maior e melhor projeto político do estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes já mostrou que é um grande gestor. Eu entro nesse projeto com muita força, com muita garra, com muita coragem para seguirmos e construirmos o melhor e maior governo do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada", agradeceu.
O atual presidente da sigla também comemorou a escolha de Paes. “Muito honrado com o convite que você fez a essa grande mulher, essa guerreira, para compor essa chapa como vice-governadora pelo MDB”, disse Washington Reis, ex-secretário estadual de Transportes.
No evento, estiveram, também, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado, o ex-governador Moreira Franco, entre outros.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.