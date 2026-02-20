Publicado 20/02/2026 00:00

A prisão do ex-príncipe Andrew por vazamento de informações marca um fato inédito: é o primeiro membro da monarquia britânica detido em 300 anos. Diante do caso, Charles III afirmou que a lei deve seguir seu curso. Na monarquia mais popular do mundo, a preservação institucional se sobrepõe à proteção individual.

O arquivamento, pelo Ministério Público Federal, do pedido de investigação sobre a conduta de Jair Bolsonaro na pandemia encerra essa frente específica no âmbito do MPF. A decisão reduz o alcance jurídico do caso, sem impedir que o tema siga sob análise política e social.